Зеленський запропонував країнам Близького Сходу дрони-перехоплювачі, але є умова

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Олена Чупровська

Президент України Володимир Зеленський запропонував країнам Перської затоки українські дрони-перехоплювачі. Україна надасть їх за однієї умови.

Про це президент сказав на брифінгу після засідання РНБО, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Читайте також: Зеленський запропонував Близькому Сходу допомогу у знищенні "Шахедів", але є умова

Що Україна пропонує і що хоче отримати

Україна готова передати країнам Близького Сходу досвід та дрони-перехоплювачі - зброю, яку використовує для боротьби з масованими атаками. Натомість очікує отримати ракети PAC-3 до системи Patriot, яких Україні гостро бракує.

Зеленський підкреслив: Україна може ділитися досвідом, але не дефіцитною зброєю. За його словами, партнери на Близькому Сході справді зацікавлені в українських напрацюваннях щодо протидії масованим повітряним ударам.

Умова - перемир'я

Головна вимога Зеленського - щоб арабські лідери домовились із Путіним про припинення вогню. Президент звернув увагу, що ОАЕ, Саудівська Аравія та Катар мають тісні економічні зв'язки з Росією і можуть використати цей вплив. 

"А якщо у нас летять ракети, ну, при всій повазі, ми тут і ми будемо захищати нашу державу", - пояснив Зеленський.

Чому Близький Схід звернувся до України

Прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що його країна залучить українських експертів, щоб допомогти державам Перської затоки збивати іранські ударні дрони - "Шахеди". Зеленський у відповідь зауважив, що офіційних запитів на залучення фахівців від партнерів поки не отримував.

Як писало РБК-Україна, Зеленський домовився з ОАЕ про захист від іранських ударів. Лідери країн обговорили, як вони можуть співпрацювати у цій ситуації.

