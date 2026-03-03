RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский предложил странам Ближнего Востока дроны-перехватчики, но есть условие

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Елена Чупровская

Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Персидского залива украинские дроны-перехватчики. Украина предоставит их при одном условии.

Об этом президент сказал на брифинге после заседания СНБО, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Читайте также: Зеленский предложил Ближнему Востоку помощь в уничтожении "Шахедов", но есть условие

Что Украина предлагает и что хочет получить

Украина готова передать странам Ближнего Востока опыт и дроны-перехватчики - оружие, которое использует для борьбы с массированными атаками. Зато ожидает получить ракеты PAC-3 к системе Patriot, которых Украине остро не хватает.

Зеленский подчеркнул: Украина может делиться опытом, но не дефицитным оружием. По его словам, партнеры на Ближнем Востоке действительно заинтересованы в украинских наработках по противодействию массированным воздушным ударам.

Условие - перемирие

Главное требование Зеленского - чтобы арабские лидеры договорились с Путиным о прекращении огня. Президент обратил внимание, что ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар имеют тесные экономические связи с Россией и могут использовать это влияние.

"А если у нас летят ракеты, ну, при всем уважении, мы здесь и мы будем защищать наше государство", - пояснил Зеленский.

Почему Ближний Восток обратился к Украине

Премьер Британии Кир Стармер заявил, что его страна привлечет украинских экспертов, чтобы помочь государствам Персидского залива сбивать иранские ударные дроны - "Шахеды". Зеленский в ответ отметил, что официальных запросов на привлечение специалистов от партнеров пока не получал.

 

Как писало РБК-Украина, Зеленский договорился с ОАЭ о защите от иранских ударов. Лидеры стран обсудили, как они могут сотрудничать в этой ситуации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийИран