"Циркони", балістика та понад 400 дронів: Зеленський назвав цілі РФ під час нічної атаки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні вночі Росія знову воювала проти критичної інфраструктури та звичайних житлових будинків. Чотириста двадцять дронів, з яких більшість – "Шахеди", і 39 ракет різних типів, у тому числі 11 балістичних, випустили по наших людях", - заявив Зеленський.

За його словами, є руйнування у восьми областях: багато приватних та багатоповерхових будинків пошкоджено. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей унаслідок цієї атаки, серед них є діти.

"Били також по газовій інфраструктурі на Полтавщині, по електропідстанціях на Київщині та Дніпровщині. Рятувальники працювали на Чернігівщині, Запоріжжі, Харківщині, Кіровоградщині, Вінниччині, Київщині та в столиці", - додав глава держави.

Він також підкреслив, що більшість ракет сьогодні вдалося збити завдяки тому, що партнери оперативно надіслали частину ракет до ППО, про які було домовлено під час останнього "Рамштайну".

"На жаль, були також влучання. І це означає, що потрібно працювати далі ще більш активно. Холод не відступив до кінця, і ракети до ППО потрібні на кожен день, поки Росія намагається розбити нашу енергетику", - підсумував глава держави.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 26 лютого противник атакував 2 протикорабельними ракетами "Циркон", 11 балістичними ракетами "Іскандер-М/С-400", 24 крилатими ракетами Х-101, 2 керованими ракетами Х-69, а також 420 ударними БпЛА.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито два "Циркони", 4 балістичні ракети "Іскандер-М/С-400", 24 крилаті ракети Х-101, 2 керовані авіаційні ракети Х-69 та 374 ворожих дрони.

Також зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 46 ударних БпЛА на 32 локаціях, а також падіння збитих на 15 локаціях.