ua en ru
Вт, 03 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Зеленский предложил странам Ближнего Востока дроны-перехватчики, но есть условие

Вторник 03 марта 2026 17:23
UA EN RU
Зеленский предложил странам Ближнего Востока дроны-перехватчики, но есть условие Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Елена Чупровская

Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Персидского залива украинские дроны-перехватчики. Украина предоставит их при одном условии.

Об этом президент сказал на брифинге после заседания СНБО, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Читайте также: Зеленский предложил Ближнему Востоку помощь в уничтожении "Шахедов", но есть условие

Что Украина предлагает и что хочет получить

Украина готова передать странам Ближнего Востока опыт и дроны-перехватчики - оружие, которое использует для борьбы с массированными атаками. Зато ожидает получить ракеты PAC-3 к системе Patriot, которых Украине остро не хватает.

Зеленский подчеркнул: Украина может делиться опытом, но не дефицитным оружием. По его словам, партнеры на Ближнем Востоке действительно заинтересованы в украинских наработках по противодействию массированным воздушным ударам.

Условие - перемирие

Главное требование Зеленского - чтобы арабские лидеры договорились с Путиным о прекращении огня. Президент обратил внимание, что ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар имеют тесные экономические связи с Россией и могут использовать это влияние.

"А если у нас летят ракеты, ну, при всем уважении, мы здесь и мы будем защищать наше государство", - пояснил Зеленский.

Почему Ближний Восток обратился к Украине

Премьер Британии Кир Стармер заявил, что его страна привлечет украинских экспертов, чтобы помочь государствам Персидского залива сбивать иранские ударные дроны - "Шахеды". Зеленский в ответ отметил, что официальных запросов на привлечение специалистов от партнеров пока не получал.

Как писало РБК-Украина, Зеленский договорился с ОАЭ о защите от иранских ударов. Лидеры стран обсудили, как они могут сотрудничать в этой ситуации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Иран
Новости
"Киев не готов": СНБО утвердил планы стойкости для всех регионов, кроме столицы
"Киев не готов": СНБО утвердил планы стойкости для всех регионов, кроме столицы
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой