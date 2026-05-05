UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Удар по Полтавщині Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Зеленський запропонував королю Бахрейна укласти Drone Deal

18:11 05.05.2026 Вт
2 хв
Про що ще говорили лідери двох країн?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський і Хамад ібн Іса Аль Халіфа (president.gov.ua)

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з королем Бахрейна Хамадом бін Ісою Аль Халіфою та запропонував йому укласти Drone Deal.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.

Читайте також: Росія спробує зірвати угоди України з партнерами у рамках Drone Deals

"Обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході й у регіоні Затоки та ключові виклики й безпекові можливості. Говорили про удари з Ірану проти Бахрейну та інших країн, про ситуацію щодо Ормузької протоки", - йдеться у заяві президента.

Він зауважив, що Україна практично щодня перебуває під такими ж терористичними ударами, і українці мають відповідний досвід повномасштабного захисту.

"Україна готова ділитися з Бахрейном такою безпековою експертизою та допомагати посилювати захист життя. Запропонував укласти Drone Deal та масштабувати співпрацю з Бахрейном, і домовились, що наші команди опрацюють деталі", - заявив Зеленський.

Крім того, лідери країн приділили окрему увагу розвитку двосторонніх економічних відносин та партнерства у сфері аграрного виробництва.

Нагадаємо, глава МЗС Андрій Сибіга розповів, що Україна готова до співпраці з Японією у сфері дронів і безпілотних систем. Крім того, Київ пропонує поділитися досвідом, отриманим під час повномасштабної війни з Росією.

Раніше Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Під час зустрічі вони обговорили оборонну підтримку (зокрема, внески у програму PURL), енергетику та мирні ініціативи.

Крім того, президент зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Зеленський подякував рішенню Гельсінкі виділити додаткові 300 млн доларів на оборонну підтримку України, а також запропонував посилити двостороннє партнерство, підписавши угоду в форматі Drone Deal.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийБахрейнDrone DealsДрони