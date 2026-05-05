Зеленський запропонував королю Бахрейна укласти Drone Deal

"Обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході й у регіоні Затоки та ключові виклики й безпекові можливості. Говорили про удари з Ірану проти Бахрейну та інших країн, про ситуацію щодо Ормузької протоки", - йдеться у заяві президента.

Він зауважив, що Україна практично щодня перебуває під такими ж терористичними ударами, і українці мають відповідний досвід повномасштабного захисту.

"Україна готова ділитися з Бахрейном такою безпековою експертизою та допомагати посилювати захист життя. Запропонував укласти Drone Deal та масштабувати співпрацю з Бахрейном, і домовились, що наші команди опрацюють деталі", - заявив Зеленський.

Крім того, лідери країн приділили окрему увагу розвитку двосторонніх економічних відносин та партнерства у сфері аграрного виробництва.

