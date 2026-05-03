ua en ru
Нд, 03 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський та прем'єр Фінляндії обговорили посилення ППО та новий пакет допомоги

19:50 03.05.2026 Нд
2 хв
Україна та Фінляндія готуються зміцнити оборонне партнерство
aimg Сергій Козачук
Зеленський та прем'єр Фінляндії обговорили посилення ППО та новий пакет допомоги Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Фінляндія виділить 300 млн доларів на оборонну підтримку України, а також сторони обговорили посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Росія спробує зірвати угоди України з партнерами у рамках Drone Deals

Обговорення оборонної підтримки

За словами президента, під час зустрічі з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо обговорили використання нового пакета допомоги. Кошти спрямують передусім на посилення української ППО.

"Щиро цінуємо це, і ми обговорили пріоритетні напрями нашого захисту - передусім у ППО, - які можна посилити за допомогою цього пакета", - зазначив президент.

Партнерство у сфері оборони та євроінтеграція

Глава держави запропонував зміцнити двостороннє партнерство. Зокрема, йдеться про підписання безпекової угоди у форматі Drone Deal.

"Україна готова ділитися експертизою та посилювати тих, хто посилює нас від самого початку повномасштабного вторгнення", - підкреслив Зеленський.

Також політики торкнулися питання євроінтеграції України. Зараз існує гарна можливість відкрити переговорні кластери, і держава на це повністю заслуговує.

Інші заяви Зеленського

Нагадаємо, останнім часом президент Володимир Зеленський активно готує низку стратегічних, дипломатичних та кадрових рішень.

Зокрема, західні ЗМІ повідомляли, що Україна опрацьовує стратегію ведення переговорів з РФ без участі США, розглядаючи альтернативні формати та країни для продовження діалогу.

Крім того, глава держави анонсував нові кадрові зміни в уряді та органах влади, які очікуються вже наступного тижня.

Також раніше Зеленський розкрив критичні втрати нафтових портів Росії через українські далекобійні удари та санкції, які суттєво скорочують експорт енергоносіїв агресора.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Drone Deals Фінляндія Україна
Новини
Вчорашня атака на Київщину була нетиповою: "Флеш" показав, які дрони запускала РФ
Вчорашня атака на Київщину була нетиповою: "Флеш" показав, які дрони запускала РФ
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги