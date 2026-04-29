Росія спробує зірвати угоди України з партнерами у рамках Drone Deals

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

За результатами звітУ керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Луговського, Зеленський повідомив, що Україна отримала російські документи, які визначають напрями їхньої протидії українським контактам із партнерами в рамках Drone Deals.

"Політичне керівництво Росії вже визначило як один з основних викликів можливість України отримати додаткові інвестиції, і саме позбавлення України доступу до інвестицій та зрив наших двосторонніх угод щодо співпраці в галузі безпеки та виробництва зброї визначено Росією як зовнішньополітичний пріоритет", - зазначив він.

За словами президента, особливі зусилля Росії в цьому контексті будуть направлені на протидію співпраці Україн з партнерами на Близькому Сході та в Затоці.