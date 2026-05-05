Зеленский предложил королю Бахрейна заключить Drone Deal

"Обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и в регионе Залива и ключевые вызовы и возможности безопасности. Говорили об ударах из Ирана против Бахрейна и других стран, о ситуации по Ормузскому проливу", - говорится в заявлении президента.

Он отметил, что Украина практически ежедневно находится под такими же террористическими ударами, и украинцы имеют соответствующий опыт полномасштабной защиты.

"Украина готова делиться с Бахрейном такой экспертизой безопасности и помогать усиливать защиту жизни. Предложил заключить Drone Deal и масштабировать сотрудничество с Бахрейном, и договорились, что наши команды проработают детали", - заявил Зеленский.

Кроме того, лидеры стран уделили особое внимание развитию двусторонних экономических отношений и партнерства в сфере аграрного производства.

