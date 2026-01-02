Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента України

Він розповів про зустріч з Будановим, під час якої запропонував йому очолити Офіс президента України.

"Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави", - зазначив лідер країни.

Зеленський зауважив, що Буданов має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів.

"Також доручив новому керівнику Офісу президента у взаємодії із секретарем РНБО України та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки", - йдеться у заяві українського президента.

Зазначимо, зараз пішли всі формальні процедури з призначення Буданова керівником ОП. Про це повідомив журналістам радник президента Дмитро Литвин у відповідь на питання щодо того, чи вже призначено Кирила Буданова керівником Офісу президента.