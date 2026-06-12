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Зеленський закликав українців реагувати на повітряні тривоги

14:45 12.06.2026 Пт
2 хв
Окрім ракет, жодних інших "карт" у росіян немає
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Замість миру росіяни обирають ракети. Тому сьогодні і наступними днями необхідно реагувати на повітряні тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"Обов’язково кожного дня - і сьогодні, і наступними днями, - будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Ми розуміємо, з ким маємо справу й на що розраховують у Росії", - сказав президент.

Він зазначив, що замість миру росіяни обирають ракети. Жодних інших "карт" у них немає.

"Ми маємо розраховувати на свою силу, свою уважність. Обов’язково бережіть життя", - наголосив Зеленський.

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Загроза "Орєшніка"

Нагадаємо, раніше Повітряні сили попереджали, що протягом п'ятниці, 12 червня, існує висока імовірність удару по Україні балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік".

Всіх українців закликали не ігнорувати протягом доби сигнали повітряної тривоги.

Урари "Орєшніком" по Україні

Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. За даними Повітряних сил, окупанти випустили 600 безпілотників різних типів і 90 ракет, серед яких були й ракети "Орєшнік".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що тієї ночі росіяни застосували дві балістичні ракети "Орєшнік". Одна з них влучила в район Білої Церкви, інша впала на тимчасово окупованій території Донецької області.

Російський диктатор Володимир Путін своєю чергою заявив, що удар "Орєшніком" по "сараю" на окупованій частині Донеччини нібито був здійснений для того, щоб "подивитися, як падають блоки".

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Володимир ЗеленськийВійна в УкраїніПовітряна тривога