Зеленский призвал украинцев реагировать на воздушные тревоги

"Обязательно каждый день - и сегодня, и в последующие дни, - пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги. Мы понимаем, с кем имеем дело и на что рассчитывают в России", - сказал президент.

Он отметил, что вместо мира россияне выбирают ракеты. Никаких других "карт" у них нет.

"Мы должны рассчитывать на свою силу, свою внимательность. Обязательно берегите жизни", - подчеркнул Зеленский.