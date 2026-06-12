Зеленский призвал украинцев реагировать на воздушные тревоги

Вместо мира россияне выбирают ракеты. Поэтому сегодня и в последующие дни необходимо реагировать на воздушные тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Обязательно каждый день - и сегодня, и в последующие дни, - пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги. Мы понимаем, с кем имеем дело и на что рассчитывают в России", - сказал президент.
Он отметил, что вместо мира россияне выбирают ракеты. Никаких других "карт" у них нет.
"Мы должны рассчитывать на свою силу, свою внимательность. Обязательно берегите жизни", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее Воздушные силы предупреждали, что в течение пятницы, 12 июня, существует высокая вероятность удара по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник".
Всех украинцев призвали не игнорировать в течение суток сигналы воздушной тревоги.
Напомним, в ночь на 24 мая Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. По данным Воздушных сил, оккупанты выпустили 600 беспилотников различных типов и 90 ракет, среди которых были и ракеты "Орешник".
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что той ночью россияне применили две баллистические ракеты "Орешник". Одна из них попала в район Белой Церкви, другая упала на временно оккупированной территории Донецкой области.
Российский диктатор Владимир Путин в свою очередь заявил, что удар "Орешником" по "сараю" на оккупированной части Донецкой области якобы был осуществлен для того, чтобы "посмотреть, как падают блоки".