RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский призвал украинцев реагировать на воздушные тревоги

14:45 12.06.2026 Пт
2 мин
Кроме ракет, никаких других "карт" у россиян нет
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Вместо мира россияне выбирают ракеты. Поэтому сегодня и в последующие дни необходимо реагировать на воздушные тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Обязательно каждый день - и сегодня, и в последующие дни, - пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги. Мы понимаем, с кем имеем дело и на что рассчитывают в России", - сказал президент.

Он отметил, что вместо мира россияне выбирают ракеты. Никаких других "карт" у них нет.

"Мы должны рассчитывать на свою силу, свою внимательность. Обязательно берегите жизни", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Высокая угроза "Орешника": Воздушные силы срочно обратились к украинцам

Угроза "Орешника"

Напомним, ранее Воздушные силы предупреждали, что в течение пятницы, 12 июня, существует высокая вероятность удара по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник".

Всех украинцев призвали не игнорировать в течение суток сигналы воздушной тревоги.

Урары "Орешником" по Украине

Напомним, в ночь на 24 мая Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. По данным Воздушных сил, оккупанты выпустили 600 беспилотников различных типов и 90 ракет, среди которых были и ракеты "Орешник".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что той ночью россияне применили две баллистические ракеты "Орешник". Одна из них попала в район Белой Церкви, другая упала на временно оккупированной территории Донецкой области.

Российский диктатор Владимир Путин в свою очередь заявил, что удар "Орешником" по "сараю" на оккупированной части Донецкой области якобы был осуществлен для того, чтобы "посмотреть, как падают блоки".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийВойна в УкраинеВоздушная тревога