Зеленський закликав Трампа і Стармера зустрітися і помиритися

Президент України Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа і Кіра Стармера зустрітися і знайти точки дотику після неодноразових зауважень предмета США на адресу прем'єра Британії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для BBC.
Як відомо, війна, розв'язана ударами США та Ізраїлю по Ірану, переросла в дипломатичний конфлікт після того, як Трамп вичитав союзників по НАТО, а Стармер, за його словами, не вдався до жодних військових дій.
Зеленський, зі свого боку, застеріг від розколу серед західних лідерів і заявив, що у нього "дуже погане передчуття" щодо наслідків війни в Ірані для України.
"Мені б дуже хотілося, щоб президент Трамп зустрівся зі Стармером... щоб у них була спільна позиція", - сказав він.
У своїй останній критиці у вівторок Трамп назвав Стармера "не Вінстоном Черчіллем" і заявив, що, хоча, він вважає прем'єр-міністра Британії "хорошою людиною", але він "розчарований" ним.
Стармер у відповідь наполягав на тому, що Британія не буде втягнута в масштабнішу війну, а на Даунінг-стріт підтвердили "міцні" відносини між США і Британією.
Нагадаємо, що війна США та Ізраїлю проти Ірану призвела до того, що Тегеран фактично заблокував прохід через Ормузьку протоку. Через цей вузол проходить близько 20% поставок усієї світової нафти, а його блокада призвела до різкого стрибка ціни.
Власне це одна з причин, чому Трамп закликав Європу і навіть Китай допомогти розблокувати протоку. За підсумком він отримав відмову, зокрема, від Франції та від Німеччини.
На тлі цих подій Трамп назвав рішення союзників по НАТО про відмову - "дуже дурною помилкою". Він каже, що не розглядає помсту за це, але сказав, що Вашингтону потрібно переглянути членство США в альянсі.