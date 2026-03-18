Зеленский призвал Трампа и Стармера встретиться и помириться

Как известно, война развязанная ударами США и Израиля по Ирану, переросла в дипломатический конфликт после того, как Трамп отчитал союзников по НАТО, а Стармер, по его словам, не предпринял никаких военных действий.

Зеленский в свою очередь поедостерег от раскола, среди западных лидеров и заявил, что у него "очень плохое предчувствие" относительно последствий войны в Иране для Украины.

"Мне бы очень хотелось, чтобы президент Трамп встретился со Стармером... чтобы у них была общая позиция", - сказал он.

В своей последней критике во вторник Трамп назвал Стармера "не Уинстоном Черчиллем" и заявил, что, хотя, он считает премьер-министра Британии "хорошим человеком", но он "разочарован" им.

Стармер в ответ настаивал на том, что Британия не будет втянута в более масштабную войны, а на Даунинг-стрит подтвердили "прочные" отношения между США и Британией.