Трамп: над членством США в НАТО потрібно "задуматися"
Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність переглянути членство його країни в Північноатлантичному альянсі.
Як передає РБК-Україна, заяву американського лідера наводить CNN.
Трамп, критикуючи відмову союзників приєднатися до американської операції проти Ірану, сказав, що членство в НАТО - це "безумовно те, про що нам варто задуматися".
Президент сказав, що США не були зобов'язані допомагати, коли Росія вторглася в Україну, фактично прирівнявши ту війну до війни з Іраном.
"Ми допомагаємо їм, а вони не допомогли нам, і я вважаю, що це дуже погано для НАТО", - додав він.
За словами американського лідера, ніхто не хоче, щоб в Ірану з'явилася ядерна зброя, оскільки іранська влада "абсолютно божевільна, жорстока і схильна до насильства". Союзники США з цим згодні, але "допомагати не хочуть".
"Ми, як Сполучені Штати, повинні це пам'ятати, тому що вважаємо це досить шокуючим", - зазначив Трамп.
Він вважає, що це недобре для партнерства, коли союзники кажуть "те, що ви робите - це правильно, але ми не збираємося допомагати".
Критика від Трампа
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його країна більше не потребує допомоги союзників по НАТО.
За його словами, американці знищили іранський флот, авіацію і майже всіх ключових лідерів.
Це сталося після того, як низка союзників США по НАТО відмовилася відправляти свої військові кораблі для захисту Ормузької протоки.