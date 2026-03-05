"Невдаха без майбутнього": Трамп образився на Стармера через Іран

Президент США Дональд Трамп у приватних розмовах почав називати прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера "невдахою". Відносини між лідерами загострилися через розбіжності щодо війни з Іраном та статусу островів Чагос.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Причини розколу та критика Трампа

За даними джерел видання, президент США вжив принизливе визначення на адресу британського прем'єра під час приватної вечері. Це свідчить про радикальну зміну ставлення, адже раніше Трамп називав голову британського уряду "переможцем".

"Трамп почав називати Стармера невдахою. Він сказав це на вечері з друзями. Він просто вважає, що в Стармера більше немає майбутнього", - повідомило джерело видання.

Основним каталізатором конфлікту стала відмова Британії оперативно надати дозвіл на використання бази Дієго-Гарсія для ударів по Ірану.

Трамп публічно розкритикував Стармера, порівнявши його з легендарним британським лідером не на користь нинішнього прем'єра.

"Ми маємо справу не з Вінстоном Черчиллем", - заявив президент США, додавши, що Стармер "руйнує стосунки".

Зміна риторики Білого дому

Різка критика з боку Трампа стосується не лише зовнішньої політики, а й внутрішніх рішень Лондона.

Він назвав "жахливою" імміграційну та енергетичну стратегію Даунінг-стріт. Хоча ще кілька місяців тому Трамп хвалив Стармера за "гарний акцент" та називав його "дуже жорстким переговірником".

Ситуація змінилася після того, як Стармер погодив передачу суверенітету над островами Чагос Маврикію.

Трамп назвав це рішення "дуже пробудженим" (woke) і заявив, що воно створило зайві логістичні труднощі для американських ВПС.