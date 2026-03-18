Зеленський закликав Трампа і Стармера зустрітися і помиритися

Президент України Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа і Кіра Стармера зустрітися і знайти точки дотику після неодноразових зауважень предмета США на адресу прем'єра Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для BBC .

Як відомо, війна, розв'язана ударами США та Ізраїлю по Ірану, переросла в дипломатичний конфлікт після того, як Трамп вичитав союзників по НАТО, а Стармер, за його словами, не вдався до жодних військових дій.

Зеленський, зі свого боку, застеріг від розколу серед західних лідерів і заявив, що у нього "дуже погане передчуття" щодо наслідків війни в Ірані для України.

"Мені б дуже хотілося, щоб президент Трамп зустрівся зі Стармером... щоб у них була спільна позиція", - сказав він.

У своїй останній критиці у вівторок Трамп назвав Стармера "не Вінстоном Черчіллем" і заявив, що, хоча, він вважає прем'єр-міністра Британії "хорошою людиною", але він "розчарований" ним.

Стармер у відповідь наполягав на тому, що Британія не буде втягнута в масштабнішу війну, а на Даунінг-стріт підтвердили "міцні" відносини між США і Британією.