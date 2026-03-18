ua en ru
Ср, 18 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський закликав Трампа і Стармера зустрітися і помиритися

05:09 18.03.2026 Ср
2 хв
Захід не потрібно розколюватися, бо це впливатиме і на Україну
aimg Едуард Ткач
Фото: Кір Стармер і Дональд Трамп (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа і Кіра Стармера зустрітися і знайти точки дотику після неодноразових зауважень предмета США на адресу прем'єра Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для BBC.

Читайте також: "Невдаха без майбутнього": Трамп образився на Стармера через Іран

Як відомо, війна, розв'язана ударами США та Ізраїлю по Ірану, переросла в дипломатичний конфлікт після того, як Трамп вичитав союзників по НАТО, а Стармер, за його словами, не вдався до жодних військових дій.

Зеленський, зі свого боку, застеріг від розколу серед західних лідерів і заявив, що у нього "дуже погане передчуття" щодо наслідків війни в Ірані для України.

"Мені б дуже хотілося, щоб президент Трамп зустрівся зі Стармером... щоб у них була спільна позиція", - сказав він.

У своїй останній критиці у вівторок Трамп назвав Стармера "не Вінстоном Черчіллем" і заявив, що, хоча, він вважає прем'єр-міністра Британії "хорошою людиною", але він "розчарований" ним.

Стармер у відповідь наполягав на тому, що Британія не буде втягнута в масштабнішу війну, а на Даунінг-стріт підтвердили "міцні" відносини між США і Британією.

Дісталося не тільки Стармеру

Нагадаємо, що війна США та Ізраїлю проти Ірану призвела до того, що Тегеран фактично заблокував прохід через Ормузьку протоку. Через цей вузол проходить близько 20% поставок усієї світової нафти, а його блокада призвела до різкого стрибка ціни.

Власне це одна з причин, чому Трамп закликав Європу і навіть Китай допомогти розблокувати протоку. За підсумком він отримав відмову, зокрема, від Франції та від Німеччини.

На тлі цих подій Трамп назвав рішення союзників по НАТО про відмову - "дуже дурною помилкою". Він каже, що не розглядає помсту за це, але сказав, що Вашингтону потрібно переглянути членство США в альянсі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Великобританія Іран Дональд Трамп Кір Стармер
