Зеленский призвал Трампа и Стармера встретиться и помириться

05:09 18.03.2026 Ср
Запад не нужно раскалываться, так как это будет влиять и на Украину
aimg Эдуард Ткач
Зеленский призвал Трампа и Стармера встретиться и помириться Фото: Кир Стармер и Дональд Трамп (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа и Кира Стармера встретиться и найти точки соприкосновения после неоднократных замечаний предмета США в адрес премьера Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства для BBC.

Как известно, война развязанная ударами США и Израиля по Ирану, переросла в дипломатический конфликт после того, как Трамп отчитал союзников по НАТО, а Стармер, по его словам, не предпринял никаких военных действий.

Зеленский в свою очередь поедостерег от раскола, среди западных лидеров и заявил, что у него "очень плохое предчувствие" относительно последствий войны в Иране для Украины.

"Мне бы очень хотелось, чтобы президент Трамп встретился со Стармером... чтобы у них была общая позиция", - сказал он.

В своей последней критике во вторник Трамп назвал Стармера "не Уинстоном Черчиллем" и заявил, что, хотя, он считает премьер-министра Британии "хорошим человеком", но он "разочарован" им.

Стармер в ответ настаивал на том, что Британия не будет втянута в более масштабную войны, а на Даунинг-стрит подтвердили "прочные" отношения между США и Британией.

Досталось не только Стармеру

Напомним, что война США и Израиля против Ирана привела к тому, что Тегеран фактически заблокировал проход через Ормузский пролив. Через этот узел проходит около 20% поставок всей мировой нефти, а его блокада привела к резкому скачек цены.

Собственно это одна из причин, почему Трамп призвал Европу и даже Китай помочь разблокировать пролив. По итогу он получил отказ, в частности, от Франции и от Германии.

На фоне этих событий Трамп назвал решение союзников по НАТО об отказе - "очень глупой ошибкой". Он говорит, что не рассматривает месть за это, но сказал, что Вашингтону нужно пересмотреть членство США в альянсе.

СМИ анонсируют миссию ЕС на "Дружбу" завтра: будут ли эксперты из Венгрии и Словакии
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО