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Зеленський закликав НАТО на літньому саміті прийняти позитивне рішення щодо членства України

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Понеділок 15 травня 2023 11:42
Зеленський закликав НАТО на літньому саміті прийняти позитивне рішення щодо членства України Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Володимир Зеленський закликав НАТО прийняти "позитивне політичне рішення" щодо членства України в Альянсі на саміті у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня.

Про це заявив Зеленський у зверненні до Копенгагенського саміту демократії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Президент зазначив, що вступ Фінляндії до НАТО продемонстрував силу гарантій безпеки.

Він також подякував Данії та іншим союзникам за рішучість у допомозі України в боротьбі проти Росії.

Зазначимо, що віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина також заявляла, що Україна розраховує отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі. Вона також назвала умову участі Зеленського у саміті Альянсу.

Окрім того, Зеленський заявляв, що прапори НАТО на кордоні України стануть замком, який триматиме російський імперіалізм.

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