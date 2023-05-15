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Зеленский призвал НАТО на летнем саммите принять положительное решение о членстве Украины

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Понедельник 15 мая 2023 11:42
Зеленский призвал НАТО на летнем саммите принять положительное решение о членстве Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Владимир Зеленский призвал НАТО принять "положительное политическое решение" о членстве Украины в Альянсе на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Об этом заявил Зеленский в обращении к Копенгагенскому саммиту демократии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президент отметил, что вступление Финляндии в НАТО продемонстрировало силу гарантий безопасности.

Он также поблагодарил Данию и других союзников за решительность в помощи Украины в борьбе против России.

Отметим, что вице-премьер-министр Ольга Стефанишина также заявляла, что Украина рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе. Она также назвала условие участия Зеленского в саммите Альянса.

Кроме того, Зеленский заявлял, что флаги НАТО на границе Украины станут замком, который будет держать российский империализм.

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