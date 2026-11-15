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Розвідка Ізраїлю попередила США про плани Ірану вбити Трампа, - ЗМІ

11:58 15.11.2026 Нд
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Розвідка Ізраїлю попередила США про плани Ірану вбити Трампа, - ЗМІ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Ізраїльська розвідка попередила ЦРУ про плани Ірану здійснити замах на президента США Дональда Трампа та американських високопосадовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Israel Hayom.

Розвідувальні дані, надані Моссадом ЦРУ, які свідчать, що Іран має намір атакувати Трампа та високопоставлених членів його адміністрації начиненими вибухівкою безпілотниками.

Джерела видання зазначили, що ці дані підтвердило й інше західне розвідувальне агентство. Водночас саме розвіддані Ізраїлю стали одним із головних чинників, які вплинули на зміну позиції Трампа щодо переговорів із Тегераном.

За інформацією джерел, перспективи укладення навіть попередньої угоди між США та Іраном останніми днями суттєво погіршилися.

Через можливі загрози американські високопосадовці почали обмежувати публічні виступи на заходах просто неба. Деякі представники адміністрації тимчасово переїхали зі своїх будинків до безпечніших місць.

Публічні появи самого Трампа також обмежили, а для них запровадили додаткові заходи безпеки.

Зазначається, що загроза з боку Ірану стала однією з причин, через які Білий дім змінив підхід до переговорів із Тегераном.

Нині американська сторона намагається досягти домовленості на основі меморандуму про взаєморозуміння, укладеного в травні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що останнім часом у США посилилися розбіжності щодо подальшого ведення війни на Близькому Сході.

Частина союзників Вашингтона наполягала на нових ударах по Ірану, тоді як інші виступали проти ескалації.

Адміністрація президента США Дональда Трампа почала схилятися до продовження економічного тиску на Тегеран замість відновлення повномасштабних бойових дій.

Сам Трамп заявив, що може утриматися від нових масштабних атак, якщо Іран або підтримувані ним хусити не вдаватимуться до провокацій.

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Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
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