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Україна очікує політичного запрошення до НАТО на липневому саміті, - Стефанішина

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Вівторок 09 травня 2023 16:59
Україна очікує політичного запрошення до НАТО на липневому саміті, - Стефанішина Фото: Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна розраховує отримати політичне запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної в ефірі телемарафону.

За її словами, влада України впевнена, що зараз немає жодних об'єктивних причин для того, щоб не запрошувати нашу країну до НАТО.

"Тобто політичне запрошення України до НАТО можливе і ми його чекатимемо у Вільнюсі. Сподіваємося, що союзники будуть готові обговорити це на саміті", - додала Стефанішина.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, які теми планується обговорити на липневому саміті НАТО.

Також ми писали, що міністр оборони України Олексій Резніков назвав очікування нашої країни від саміту НАТО.

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НАТО Ольга Стефанішина
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