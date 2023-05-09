Україна очікує політичного запрошення до НАТО на липневому саміті, - Стефанішина

Україна розраховує отримати політичне запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної в ефірі телемарафону.

За її словами, влада України впевнена, що зараз немає жодних об'єктивних причин для того, щоб не запрошувати нашу країну до НАТО.

"Тобто політичне запрошення України до НАТО можливе і ми його чекатимемо у Вільнюсі. Сподіваємося, що союзники будуть готові обговорити це на саміті", - додала Стефанішина.