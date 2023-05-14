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Прапори НАТО на кордоні України стануть замком, який триматиме імпералізм РФ, - Зеленський

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Неділя 14 травня 2023 19:53
Прапори НАТО на кордоні України стануть замком, який триматиме імпералізм РФ, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України до НАТО триматиме російський імпералізм у минулому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на церемонію нагородження премією Карла Великого в Аахені.

"Не існує жодної раціональної причини, чому наші воїни, які б'ються заради нашої спільної свободи, заради наших спільних цінностей, не в одній організації з усіма іншими воїнами Альянсу. Якщо судити по плодах наших дій, то Україна вже в Альянсі, але де-юре рішення поки не ухвалене", - заявив Зеленський.

При цьому він наголосив, що НАТО варто ухвалити рішення про вступ України до блоку.

"Варто визначити алгоритм. Це мотивує наших воїнів і це важливо", - наголосив він.

Президент додав, що приєднання України дасть Північноатлантичному альянсу ще один історичний результат.

"Окрім посилення всієї Євроатлантики сміливістю українців, наше приєднання до Альянсу дасть ще один історичний результат - прапори НАТО поруч з прапорами України на нашому східному кордоні стануть тим замком, потужним замком, який триматиме російський імперіалізм в минулому завжди", - наголосив він.

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