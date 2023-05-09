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Стефанішина назвала умову участі Зеленського у саміті НАТО

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Вівторок 09 травня 2023 16:55
Стефанішина назвала умову участі Зеленського у саміті НАТО Фото: віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина (GettyImages)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у літньому саміті НАТО у Вільнюсі лише у форматі офіційної зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної в ефірі телемарафону.

"Якщо президент візьме участь у саміті, то це буде лише у форматі офіційної зустрічі", - сказала Стефанішина.

Вона нагадала, що Угорщина блокувала засідання комісії Україна-НАТО на рівні лідерів, тому Зеленський був запрошений як неофіційний гість.

"Але це не те, що виглядає взагалі можливим. Ми дали чіткий сигнал Альянсу, що це має бути офіційний формат зустрічі. І він буде", - наголосила Стефанішина.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що запросив президента України на літній саміт Альянсу. Також він додав, що Володимир Зеленський, зі свого боку, прийняв запрошення.

Однак президент України поки що остаточно не підтвердив участь у літньому саміті НАТО у Вільнюсі.

Зазначимо, що Зеленський розраховує на прийняття амбітних рішень щодо майбутнього вступу України в НАТО під час саміту Альянсу.

Також раніше ми писали, що на саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі можуть презентувати Раду Україна-НАТО у форматі 32, замість 31+1.

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Володимир Зеленський НАТО
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