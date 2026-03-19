Зеленський закликав Єврораду розблокувати 90 млрд євро допомоги

Розблокування допомоги та питання нафти

За словами глави держави, українська сторона виконала свою частину домовленостей, зокрема через роботу "Нафтогазу" та "Укртранснафти".

Це має стати підґрунтям для надання фінансових гарантій на 2026-2027 роки, які були заблоковані навесні.

"Україна зі свого боку робить усе необхідне, зокрема щодо нафтопроводу, щоб це стало можливим. Але рішення за вами - чи хочете ви, щоб російська нафта імпортувалася до Європи, розуміючи, що це допомагає агресору", - наголосив Зеленський.

Підготовка до зими та потреби ППО

Президент зауважив, що через постійні російські атаки на енергетику фінансування потрібне негайно. Щонайменше 5 млрд євро з великого пакета допомоги мають бути спрямовані на забезпечення стійкості енергосистеми вже цієї зими.

"Ми маємо діяти швидко, щоб захистити нашу енергосистему та відбудувати зруйноване Росією. Час має значення. Цю роботу треба розпочати вже зараз", - підкреслив він.

Крім енергетики, ці кошти необхідні для розрахунків із європейськими виробниками за контрактами на постачання літаків та систем протиповітряної оборони.

Раніше Євросоюз запропонував Україні допомогу у ремонті нафтогону на тлі позиції Угорщини.

Будапешт тривалий час блокує виділення коштів та нові санкції проти РФ, вимагаючи відновлення транзиту нафти через українську територію.