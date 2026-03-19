Зеленский призвал Евросовет разблокировать 90 млрд евро помощи

Разблокирование помощи и вопрос нефти

По словам главы государства, украинская сторона выполнила свою часть договоренностей, в частности через работу "Нафтогаза" и "Укртранснафты".

Это должно стать основой для предоставления финансовых гарантий на 2026-2027 годы, которые были заблокированы весной.

"Украина со своей стороны делает все необходимое, в том числе по нефтепроводу, чтобы это стало возможным. Но решение за вами - хотите ли вы, чтобы российская нефть импортировалась в Европу, понимая, что это помогает агрессору", - подчеркнул Зеленский.

Подготовка к зиме и потребности ПВО

Президент отметил, что из-за постоянных российских атак на энергетику финансирование нужно немедленно. По меньшей мере 5 млрд евро из большого пакета помощи должны быть направлены на обеспечение устойчивости энергосистемы уже этой зимой.

"Мы должны действовать быстро, чтобы защитить нашу энергосистему и восстановить разрушенное Россией. Время имеет значение. Эту работу надо начать уже сейчас", - подчеркнул он.

Кроме энергетики, этисредства необходимы для расчетов с европейскими производителями по контрактам на поставку самолетов и систем противовоздушной обороны.

Ранее Евросоюз предложил Украине помощь в ремонте нефтепровода на фоне позиции Венгрии.

Будапешт длительное время блокирует выделение средств и новые санкции против РФ, требуя восстановления транзита нефти через украинскую территорию.