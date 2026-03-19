Зеленский призвал Евросовет разблокировать 90 млрд евро помощи

Украина выполнила все технические условия для возобновления работы нефтепровода "Дружба" и ожидает от Евросоюза разблокирования пакета финансовой помощи в 90 млрд евро. Дальнейшая судьба транзита и поддержки теперь зависит от политического решения лидеров ЕС.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам заседания Европейского совета.
По словам главы государства, украинская сторона выполнила свою часть договоренностей, в частности через работу "Нафтогаза" и "Укртранснафты".
Это должно стать основой для предоставления финансовых гарантий на 2026-2027 годы, которые были заблокированы весной.
"Украина со своей стороны делает все необходимое, в том числе по нефтепроводу, чтобы это стало возможным. Но решение за вами - хотите ли вы, чтобы российская нефть импортировалась в Европу, понимая, что это помогает агрессору", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что из-за постоянных российских атак на энергетику финансирование нужно немедленно. По меньшей мере 5 млрд евро из большого пакета помощи должны быть направлены на обеспечение устойчивости энергосистемы уже этой зимой.
"Мы должны действовать быстро, чтобы защитить нашу энергосистему и восстановить разрушенное Россией. Время имеет значение. Эту работу надо начать уже сейчас", - подчеркнул он.
Кроме энергетики, этисредства необходимы для расчетов с европейскими производителями по контрактам на поставку самолетов и систем противовоздушной обороны.
Ранее Евросоюз предложил Украине помощь в ремонте нефтепровода на фоне позиции Венгрии.
Будапешт длительное время блокирует выделение средств и новые санкции против РФ, требуя восстановления транзита нефти через украинскую территорию.
Напомним, несмотря на систематическое блокирование со стороны Венгрии, Евросоюз продолжает техническую подготовку к выплате Украине кредита объемом 90 млрд евро. В Брюсселе сосредоточены на том, чтобы политические преграды не остановили процесс предоставления финансовой поддержки.
В то же время в Министерстве иностранных дел Украины выразили уверенность, что партнеры найдут действенные механизмы, которые позволят обойти венгерское вето. В ведомстве отмечают, что эти средства являются критически важными не только для украинской экономики, но и для общеевропейской безопасности.
Также сегодня, 19 марта, в Украину прибыли европейские эксперты для проверки нефтепровода "Дружба", который получил повреждения в результате российских обстрелов. Цель миссии - установить реальное состояние объекта и технические возможности для восстановления транзита нефти, что является одним из условий разблокирования помощи.