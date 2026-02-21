Зеленський закликав ЄС заборонити морські сервіси для суден РФ

За його словами, Україна розраховує, що і наступний санкційний пакет ЄС включатиме те, що потрібно для реального тиску на Росію за розпочату війну. Зокрема, заходи для реального обмеження РФ воювати.

"Це стосується в тому числі бану морських сервісів для суден, які використовує Росія. Варто до цього прийти Європі. І це те, що могло б стати значним стимулом від Європи для Росії таки перейти від війни до дипломатії, до справжньої дипломатії. Війну треба закінчувати", - наголосив президент.

Також Зеленський нагадав, що наразі під санкціями України перебувають 225 капітанів суден, які займаються перевезенням російської нафти.

Він зазначив, що Україна буде поступово впроваджувати обмеження і роботи їх глобальним проти всіх, хто допомагає Росії заробляти гроші на війну.