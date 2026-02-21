Зеленский призвал ЕС запретить морские сервисы для судов РФ

По его словам, Украина рассчитывает, что и следующий санкционный пакет ЕС будет включать то, что нужно для реального давления на Россию за начатую войну. В частности, меры для реального ограничения РФ воевать.

"Это касается в том числе бана морских сервисов для судов, которые использует Россия. Стоит к этому прийти Европе. И это то, что могло бы стать значительным стимулом от Европы для России таки перейти от войны к дипломатии, к настоящей дипломатии. Войну надо заканчивать", - подчеркнул президент.

Также Зеленский напомнил, что сейчас под санкциями Украины находятся 225 капитанов судов, которые занимаются перевозкой российской нефти.

Он отметил, что Украина будет постепенно внедрять ограничения и работы их глобальным против всех, кто помогает России зарабатывать деньги на войну.