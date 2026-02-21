Зеленский призвал ЕС запретить морские сервисы для судов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал включить в новые санкции ЕС морские сервисы для судов, которые использует Россия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.
По его словам, Украина рассчитывает, что и следующий санкционный пакет ЕС будет включать то, что нужно для реального давления на Россию за начатую войну. В частности, меры для реального ограничения РФ воевать.
"Это касается в том числе бана морских сервисов для судов, которые использует Россия. Стоит к этому прийти Европе. И это то, что могло бы стать значительным стимулом от Европы для России таки перейти от войны к дипломатии, к настоящей дипломатии. Войну надо заканчивать", - подчеркнул президент.
Также Зеленский напомнил, что сейчас под санкциями Украины находятся 225 капитанов судов, которые занимаются перевозкой российской нефти.
Он отметил, что Украина будет постепенно внедрять ограничения и работы их глобальным против всех, кто помогает России зарабатывать деньги на войну.
Напомним, 13 декабря Украина ввела санкции против почти 700 танкеров из состава российского "теневого флота", который перевозит российскую нефть, подпадающую под санкции, в обход установленных цивилизованным миром ограничений.
"Это самый большой санкционный пакет именно против танкеров и других судов, которые служат агрессии. В пакете суда, которые ходят не только под российским флагом, но и под флагами других государств - в частности, это более 50 юрисдикций", - сообщал президент.
Также мы писали, что по словам главы МИД Германии Иоганна Вадефуля, 20-й пакет санкций ЕС против РФ должен ограничить ее энергетические доходы, нейтрализовать теневой флот и блокировать схемы обхода санкций Евросоюза.
Однако по данным Reuters, вчера, 20 февраля, послы стран ЕС не смогли согласовать 20-й пакет санкций против РФ. При этом они все же могут встретиться на выходных, чтобы снова обсудить ограничения перед встречей глав МИД европейских стран, которая состоится 23 февраля.
К слову, Bloomberg на днях написало, что Греция и Мальта выступили против предложения Еврокомиссии заменить "предельную цену" российской нефти запретом на услуги по ее транспортировке.