Зеленський вже залишив Білий дім: скільки часу йшла розмова з Трампом

Зустріч Зеленського і Трампа: подробиці

Зустріч Зеленського та Трампа у Білому домі почалася в непоганій атмосфері, оскільки Трамп багато жартував та похвалив костюм Зеленського. Обидва лідери зробили низку заяв на спільному брифінгу перед розмовою.

Зокрема Зеленський запропонував Трампу "тисячі дронів" в обмін на крилаті ракети "Томагавк". Трамп підтвердив, що США дуже зацікавлені в українських безпілотниках, але додав, що наразі Білий дім сподівається завершити війну без передачі "Томагавків" Україні.

Також Трамп висловив упевненість у можливості швидко завершити війну в Україні, якщо діяти гнучко. Питання припинення війни буде вирішуватися на зустрічі в Будапешті, а Зеленський під час саміту буде на зв'язку.