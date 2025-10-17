США зацікавлені в українських дронах, - Трамп

Сполучені Штати Америки зацікавлені в українських дронах і хочуть закуповувати їх.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

"Ми зацікавлені в українських дронах. Вони виробляють дуже хороші дрони. Ми хотіли б закуповувати їх у них", - сказав Трамп.

Водночас президент США додав, що ніщо не зрівняється з реактивними літаками.