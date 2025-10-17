США зацікавлені в українських дронах, - Трамп
Сполучені Штати Америки зацікавлені в українських дронах і хочуть закуповувати їх.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.
"Ми зацікавлені в українських дронах. Вони виробляють дуже хороші дрони. Ми хотіли б закуповувати їх у них", - сказав Трамп.
Водночас президент США додав, що ніщо не зрівняється з реактивними літаками.
США хочуть купувати дрони в України
Нагадаємо, раніше неодноразово повідомлялося, що США хочуть закуповувати дрони українського виробництва.
У вересні Україна та США провели переговори щодо закупівлі американської зброї та спільних програм із дронами.
А 2 жовтня українська делегація Ради національної безпеки та оборони України разом із Міністерством оборони відвідала США. Сторони обговорили заплановану купівлю українських дронів та безпекову співпрацю.
Україна презентувала свій досвід у сфері повітряних, морських та наземних безпілотних систем, який викликав високий інтерес союзників.
До того ж Україна готується укласти зі США угоду про передачу технологій створення безпілотників, які були "випробувані у бойових умовах".