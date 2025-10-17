Трамп похвалив Зеленського: "Він дуже сильний і багато пережив"

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським назвав його "дуже сильним лідером".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа.

"Він дуже сильний лідер, який багато пережив. Ми дуже добре ладнаємо", - наголосив президент США. Зустріч президентів США та України розпочалася з півгодинною затримкою. Особливих заяв для преси з порога Білого дому не було.