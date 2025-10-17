ua en ru
Трамп похвалив Зеленського: "Він дуже сильний і багато пережив"

США, П'ятниця 17 жовтня 2025 20:48
Трамп похвалив Зеленського: "Він дуже сильний і багато пережив" Фото: президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським назвав його "дуже сильним лідером".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа.

"Він дуже сильний лідер, який багато пережив. Ми дуже добре ладнаємо", - наголосив президент США.

Зустріч президентів США та України розпочалася з півгодинною затримкою. Особливих заяв для преси з порога Білого дому не було.

Що відомо про переговори

Серед тем переговорів - підтримка України, озброєння, переговори з РФ, а одна з головних озвучених напередодні, - можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Президент США під час зустрічі з Зеленським планує обговорити можливість переговорів Києва та Москви на рівні лідерів, про що повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, Трамп і Путін обговорили потенційну зустріч у Будапешті, і американський президент порушить це питання під час переговорів із Зеленським.

Зустріч Зеленського і Трампа

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ще вчора, 16 жовтня, прибув до Вашингтона.

Зокрема, глава української держави вже зустрівся з представниками американської оборонної компанії Lockheed Martin. Темою переговорів стала можливість посилення української протиповітряної оборони, а також постачання винищувачів F-16 і ракет до них.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, головною темою стане розширення списку зброї, яку США готові передати Україні. Зокрема, йдеться про далекобійні ракети Tomahawk.

Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Зустріч Зеленського та Трампа
