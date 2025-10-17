Трамп похвалив Зеленського: "Він дуже сильний і багато пережив"
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським назвав його "дуже сильним лідером".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа.
"Він дуже сильний лідер, який багато пережив. Ми дуже добре ладнаємо", - наголосив президент США.
Зустріч президентів США та України розпочалася з півгодинною затримкою. Особливих заяв для преси з порога Білого дому не було.
Що відомо про переговори
Серед тем переговорів - підтримка України, озброєння, переговори з РФ, а одна з головних озвучених напередодні, - можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.
Президент США під час зустрічі з Зеленським планує обговорити можливість переговорів Києва та Москви на рівні лідерів, про що повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.
За її словами, Трамп і Путін обговорили потенційну зустріч у Будапешті, і американський президент порушить це питання під час переговорів із Зеленським.
Зустріч Зеленського і Трампа
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ще вчора, 16 жовтня, прибув до Вашингтона.
Зокрема, глава української держави вже зустрівся з представниками американської оборонної компанії Lockheed Martin. Темою переговорів стала можливість посилення української протиповітряної оборони, а також постачання винищувачів F-16 і ракет до них.
За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, головною темою стане розширення списку зброї, яку США готові передати Україні. Зокрема, йдеться про далекобійні ракети Tomahawk.