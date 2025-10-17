Зеленский уже покинул Белый дом: сколько времени шел разговор с Трампом

"Президент Владимир Зеленский покинул Белый дом в 15:57 (по вашингтонскому времени, - ред.) после встречи с президентом Дональдом Трампом и несколькими должностными лицами Кабинета Министров США", - говорится в сообщении.

Издание подтвердило, что Зеленский находился в Белом доме примерно два с половиной часа. Провожал Зеленского не Трамп, а руководитель протокола Белого дома Моника Кроули.