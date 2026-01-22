Зеленський вже у Швейцарії: коли зустрінеться з Трампом

Зустріч Зеленського та Трампа

Нагадаємо, вчора стало відомо, що український президент Володимир Зеленський в четвер, 22 січня, вирушить до Давосу для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Зустріч має відбутися до того, як спецпосланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Обидві зустрічі будуть присвячені мирному плану Трампа щодо України.

Вчора, 21 січня Трамп заявив, що планує зустрітись з Зеленським на полях економічного форуму у Давосі.

Напередодні Зеленський заявив, що не поїде на форум у Давос, а залишиться в Україні після чергового масованого удару росіян по українській енергетиці.

Одна сьогодні стало відомо, що Зеленський все ж таки вирушив у Давос.

Раніше в ЗМІ з’являлася інформація, що президент Зеленський і Трамп можуть наприкінці січня підписати угоду щодо післявоєнного відновлення України на суму близько 800 млрд доларів.

За даними джерел, підписання документа планується саме в межах форуму в Давосі. Угода розрахована на 10 років і передбачає відбудову країни після війни та перезапуск української економіки.