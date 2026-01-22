UA

Зеленський вже у Швейцарії: коли зустрінеться з Трампом

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Швейцарії на для участі у Всесвітньому економічному форумі у Давосі та зустрічі із президентом США Дональдам Трампом.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив журналістам речник президента України Сергій Никифоров.

За словами Никифорова, орієнтовно о 13:00 (14:00 за київським часом) відбудеться зустріч Зеленського з  Трампом. Станом на зараз передбачена лише протокольна зйомка, але формат може змінитися незадовго до зустрічі.

О 14:30 (15:30 за київським часом) відбудеться основний виступ українського президента на саміті. Буде трансляція з перекладом.

Також Зеленський візьме участь у панельному засіданні "International Advisory Council for Ukraine' s Recovery". В рамках заходу президент України зустрінеться із представниками енергетичних компаній.

Зустріч Зеленського та Трампа

Нагадаємо, вчора стало відомо, що український президент Володимир Зеленський в четвер, 22 січня, вирушить до Давосу для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Зустріч має відбутися до того, як спецпосланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Обидві зустрічі будуть присвячені мирному плану Трампа щодо України.

Вчора, 21 січня Трамп заявив, що планує зустрітись з Зеленським на полях економічного форуму у Давосі.

Напередодні Зеленський заявив, що не поїде на форум у Давос, а залишиться в Україні після чергового масованого удару росіян по українській енергетиці.

Одна сьогодні стало відомо, що Зеленський все ж таки вирушив у Давос.

Раніше в ЗМІ з’являлася інформація, що президент Зеленський і Трамп можуть наприкінці січня підписати угоду щодо післявоєнного відновлення України на суму близько 800 млрд доларів.

За даними джерел, підписання документа планується саме в межах форуму в Давосі. Угода розрахована на 10 років і передбачає відбудову країни після війни та перезапуск української економіки.

