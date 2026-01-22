ua en ru
Головна » Новини » Політика

Зеленський летить у Давос для зустрічі з Трампом

Четвер 22 січня 2026 10:02
UA EN RU
Зеленський летить у Давос для зустрічі з Трампом Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 22 січня, вирушив у Давос, щоб зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією джерел агентства, український президент вже летить у Давос для зустрічі з Трампом.

В Офісі президента України також підтвердили журналістам, що Зеленський вже на шляху до Давосу.

Зустріч Зеленського та Трампа

Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомляли, що український лідер Володимир Зеленський в четвер, 22 січня, вирушить до Давосу для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

За даними журналістів, зустріч між двома президентами запланована приблизно на 12:00. Він наголосив, що вона має відбутися до того, як спецпосланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Обидві зустрічі будуть присвячені мирному плану Трампа для України.

Вчора, 21 січня Трамп заявив, що планує зустрітись з Зеленським на полях економічного форуму у Давосі.

Раніше в ЗМІ з’являлася інформація, що президент Зеленський і Трамп можуть наприкінці січня підписати угоду щодо післявоєнного відновлення України на суму близько 800 млрд доларів.

За даними джерел, підписання документа планується саме в межах форуму в Давосі. Угода розрахована на 10 років і передбачає відбудову країни після війни та перезапуск української економіки.

Напередодні Зеленський заявив, що не поїде на форум у Давос, а залишиться в Україні після чергового масованого удару росіян по українській енергетиці.

Водночас він наголосив на важливості і плану процвітання, і гарантій безпеки, і повідомив, що поїздка може відбутися за умови готовності цих документів.

