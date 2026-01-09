Зеленський і Трамп підпишуть угоду про реконструкцію України на 800 млрд доларів, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп можуть підписати наприкінці січня угоду про процвітання України на 800 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Західні джерела повідомили виданню, що Зеленський і Трамп підпишуть угоду на Всесвітньому економічному форумі, який відбудеться 19-23 січня в Давосі.

The Telegraph пише, що Зеленський розраховував наступного тижня вирушити в Білий дім, щоб фіналізувати як економічний план процвітання, так і домовленість про гарантії безпеки після війни.

Але союзники з "коаліції охочих" відмовили його від такої поїздки і запропонували Всесвітній економічний форум як "більш відповідний майданчик для зустрічі з Трампом".

Джерела журналістів розповіли, що план полягає в тому, щоб використовувати цю зустріч для остаточного узгодження економічної угоди.

Європейські чиновники, які беруть участь у мирних переговорах, закликали Зеленського не поспішати з переговорами з президентом США, оскільки вважають, що він наразі підтримує їхнє прагнення завершити війну на вигідних для Києва умовах.

Що передбачає план процвітання

Очікується, що план процвітання буде розрахований на залучення близько 800 млрд доларів протягом десяти років і спрямований на відновлення України та перезапуск її економіки.

Документ передбачає можливість надання кредитів, грантів і запуску інвестиційних проєктів за участю приватних компаній, за рахунок яких планується акумулювати необхідні кошти.

У Києві розраховують, що участь США в післявоєнному відновленні, зокрема в проєктах, потенційно цікавих Дональду Трампу, підвищить готовність Вашингтона надати Україні надійні гарантії безпеки.

Основою угоди стала угода щодо корисних копалин, укладена торік, яка дала американським інвесторам доступ до майбутніх проєктів у сфері видобутку в Україні.