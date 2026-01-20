Зеленський відповів, від чого залежить його поїздка в Давос та зустріч з Трампом
Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки не їде в Давос, а залишається в Україні через нічний обстріл. Водночас він розповів, за якої умови поїздка все ж може відбутися.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський заявив у відповідь на питання журналістів.
Президент наголосив, що наразі в його планах - допомога українцям з енергетикою. Він додав, що провів відповідні консультації з енергетичним штабом.
"Також онлайн, офлайн зустрічі, оце найголовніше зараз. Безумовно я обираю Україну в даному випадку, а не економічні форуми. Але все може змінитися кожну хвилину. Тому що для мене й українців дуже важливо закінчити цю війну", - йдеться у заяві лідера країни.
Водночас він підкреслив, що і план процвітання, і гарантії безпеки є двома дуже важливими документами. За словами президента, "залишається остання миля", щоб їх завершити.
"Якщо вони будуть готові, буде в нас зустріч і буде поїздка. Якщо будуть пакети енергетичні, або навіть зустрічі і рішення по ППО, безумовно я буду їхати. Але поки що в мене є виклик в Україні", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що представники України повідомляють з Давосу, що документ щодо відновлення України вже майже готовий.
Поїздка в Давос може відбутися
Зеленський наголосив, що планує перевірити виконання завдань щодо посилення опалення і енергетики в кількох областях, тому поки перебуватиме в Києві. Водночас він не виключив поїздку в Давос для зустрічі з представниками США.
"Безумовно, завжди зустріч з Америкою повинні закінчуватись конкретикою, конкретними результатами для посилення України або про наближення до закінчення війни. І якщо документи готові, то будемо зустрічатись", - йдеться у заяві президента.
Діалог України та США в Давосі
Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що діалог зі США продовжиться під час форуму в Давосі. Очікується, що Трамп прибуде до Давоса особисто - торік він долучався до заходу дистанційно.
Раніше ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть підписати наприкінці січня угоду про післявоєнне відновлення України, загальна сума якої складе 800 млрд доларів.
Джерела ЗМІ наголосили, що Зеленський і Трамп підпишуть угоду на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. План розрахований на 10 років і передбачає відновлення України після війни та перезапуск її економіки.
Сьогодні, 20 січня, спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв вперше з 2022 року прибув до Давосу для зустрічі з представниками США.