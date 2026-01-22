RU

Зеленский уже в Швейцарии: когда встретится с Трампом

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе и встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил журналистам спикер президента Украины Сергей Никифоров.

По словам Никифорова, ориентировочно в 13:00 (14:00 по киевскому времени) состоится встреча Зеленского с Трампом. По состоянию на сейчас предусмотрена только протокольная съемка, но формат может измениться незадолго до встречи.

В 14:30 (15:30 по киевскому времени) состоится основное выступление украинского президента на саммите. Будет трансляция с переводом.

Также Зеленский примет участие в панельном заседании "International Advisory Council for Ukraine's Recovery". В рамках мероприятия президент Украины встретится с представителями энергетических компаний.

 

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, вчера стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский в четверг, 22 января, отправится в Давос для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Встреча должна состояться до того, как спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Обе встречи будут посвящены мирному плану Трампа по Украине.

Вчера, 21 января Трамп заявил, что планирует встретиться с Зеленским на полях экономического форума в Давосе.

Накануне Зеленский заявил, что не поедет на форум в Давос, а останется в Украине после очередного массированного удара россиян по украинской энергетике.

Одна сегодня стало известно, что Зеленский все же отправился в Давос.

Ранее в СМИ появлялась информация, что президент Зеленский и Трамп могут в конце января подписать соглашение по послевоенному восстановлению Украины на сумму около 800 млрд долларов.

По данным источников, подписание документа планируется именно в рамках форума в Давосе. Соглашение рассчитано на 10 лет и предусматривает восстановление страны после войны и перезапуск украинской экономики.

