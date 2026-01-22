ua en ru
Чт, 22 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський вже у Швейцарії: коли зустрінеться з Трампом

Четвер 22 січня 2026 10:48
UA EN RU
Зеленський вже у Швейцарії: коли зустрінеться з Трампом Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Швейцарії на для участі у Всесвітньому економічному форумі у Давосі та зустрічі із президентом США Дональдам Трампом.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив журналістам речник президента України Сергій Никифоров.

За словами Никифорова, орієнтовно о 13:00 (14:00 за київським часом) відбудеться зустріч Зеленського з Трампом. Станом на зараз передбачена лише протокольна зйомка, але формат може змінитися незадовго до зустрічі.

О 14:30 (15:30 за київським часом) відбудеться основний виступ українського президента на саміті. Буде трансляція з перекладом.

Також Зеленський візьме участь у панельному засіданні "International Advisory Council for Ukraine' s Recovery". В рамках заходу президент України зустрінеться із представниками енергетичних компаній.

Зустріч Зеленського та Трампа

Нагадаємо, вчора стало відомо, що український президент Володимир Зеленський в четвер, 22 січня, вирушить до Давосу для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Зустріч має відбутися до того, як спецпосланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Обидві зустрічі будуть присвячені мирному плану Трампа щодо України.

Вчора, 21 січня Трамп заявив, що планує зустрітись з Зеленським на полях економічного форуму у Давосі.

Напередодні Зеленський заявив, що не поїде на форум у Давос, а залишиться в Україні після чергового масованого удару росіян по українській енергетиці.

Одна сьогодні стало відомо, що Зеленський все ж таки вирушив у Давос.

Раніше в ЗМІ з’являлася інформація, що президент Зеленський і Трамп можуть наприкінці січня підписати угоду щодо післявоєнного відновлення України на суму близько 800 млрд доларів.

За даними джерел, підписання документа планується саме в межах форуму в Давосі. Угода розрахована на 10 років і передбачає відбудову країни після війни та перезапуск української економіки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Швейцарія Давос Офіс президента Зустріч Зеленського та Трампа
Новини
Зустріч Зеленського та Трампа в Давосі: що відомо про переговори лідерів сьогодні
Зустріч Зеленського та Трампа в Давосі: що відомо про переговори лідерів сьогодні
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів