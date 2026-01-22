Зеленский уже в Швейцарии: когда встретится с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе и встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил журналистам спикер президента Украины Сергей Никифоров.