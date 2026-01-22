ua en ru
Чт, 22 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский уже в Швейцарии: когда встретится с Трампом

Четверг 22 января 2026 10:48
UA EN RU
Зеленский уже в Швейцарии: когда встретится с Трампом Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе и встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил журналистам спикер президента Украины Сергей Никифоров.

По словам Никифорова, ориентировочно в 13:00 (14:00 по киевскому времени) состоится встреча Зеленского с Трампом. По состоянию на сейчас предусмотрена только протокольная съемка, но формат может измениться незадолго до встречи.

В 14:30 (15:30 по киевскому времени) состоится основное выступление украинского президента на саммите. Будет трансляция с переводом.

Также Зеленский примет участие в панельном заседании "International Advisory Council for Ukraine's Recovery". В рамках мероприятия президент Украины встретится с представителями энергетических компаний.

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, вчера стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский в четверг, 22 января, отправится в Давос для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Встреча должна состояться до того, как спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Обе встречи будут посвящены мирному плану Трампа по Украине.

Вчера, 21 января Трамп заявил, что планирует встретиться с Зеленским на полях экономического форума в Давосе.

Накануне Зеленский заявил, что не поедет на форум в Давос, а останется в Украине после очередного массированного удара россиян по украинской энергетике.

Одна сегодня стало известно, что Зеленский все же отправился в Давос.

Ранее в СМИ появлялась информация, что президент Зеленский и Трамп могут в конце января подписать соглашение по послевоенному восстановлению Украины на сумму около 800 млрд долларов.

По данным источников, подписание документа планируется именно в рамках форума в Давосе. Соглашение рассчитано на 10 лет и предусматривает восстановление страны после войны и перезапуск украинской экономики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Швейцария Давос Офис президента Встреча Зеленского и Трампа
Новости
Зеленский летит в Давос для встречи с Трампом
Зеленский летит в Давос для встречи с Трампом
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов