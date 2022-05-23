Попали в цель с 20 км. ВСУ уничтожили командный пункт россиян из оружия НАТО

Фото: ВСУ уничтожили командный пункт россиян из гаубицы НАТО (скриншот из видео)

Украинские артиллеристы попали в пункт дислокации командного состава одного из подразделений российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба.

"Уничтожен военный внедорожник с пометкой "Z" и несколько находившихся рядом рашистов", - говорится в сообщении. Известно, что бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады было достаточно одного выстрела для точного удара. Его украинские военные осуществили с расстояния более 20 километров, использовав для этого гаубицу образца НАТО.