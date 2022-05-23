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Попали в цель с 20 км. ВСУ уничтожили командный пункт россиян из оружия НАТО

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Украина, Понедельник 23 мая 2022 15:00
Попали в цель с 20 км. ВСУ уничтожили командный пункт россиян из оружия НАТО Фото: ВСУ уничтожили командный пункт россиян из гаубицы НАТО (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские артиллеристы попали в пункт дислокации командного состава одного из подразделений российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба.

"Уничтожен военный внедорожник с пометкой "Z" и несколько находившихся рядом рашистов", - говорится в сообщении.

Известно, что бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады было достаточно одного выстрела для точного удара. Его украинские военные осуществили с расстояния более 20 километров, использовав для этого гаубицу образца НАТО.

Как сообщалось, в воскресенье, 22 мая, украинские военные уничтожили российский истребитель Су-25 в Луганской области. Пилот катапультироваться не успел.

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