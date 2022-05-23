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Донецкая и Луганская области остались без газа. Восстановление невозможно из-за обстрелов

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Украина, Понедельник 23 мая 2022 17:19
Донецкая и Луганская области остались без газа. Восстановление невозможно из-за обстрелов Фото: Донецкая и Луганская области остались без газа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрелов российских оккупантов поврежден магистральный газогон. Поэтому пришлось остановить газоснабжение Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины.

"23 мая в результате обстрелов поврежден магистральный газопровод, который транспортировал газ в населенные пункты Донецкой и Луганской областей. С 14:00 подача природного газа в этот участок ГТС прекращена", - говорится в сообщении.

Как поясняют в компании, поврежденный участок газопровода удалось локализовать, но выполнение возобновляемых работ и возобновление транспортировки газа невозможно из-за активных боевых действий.

"Альтернативные варианты транспортировки газа в регионы отсутствуют из-за несанкционированного вмешательства в работу ГТС на территории, оккупированной российскими войсками", – добавляют в пресс-службе.

Напомним, 11 мая специалисты ОГТСУ зафиксировали перекрытие кранов в районе Новопсков на магистральном газопроводе, транспортировавшем газ на территорию Донецкой и Луганской областей.

Ранее жителей Краматорска и всей Донецкой области призвали подготовиться к возможному отключению газа и приобрести электроплиты.

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