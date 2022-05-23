Донецкая и Луганская области остались без газа. Восстановление невозможно из-за обстрелов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины.

"23 мая в результате обстрелов поврежден магистральный газопровод, который транспортировал газ в населенные пункты Донецкой и Луганской областей. С 14:00 подача природного газа в этот участок ГТС прекращена", - говорится в сообщении.

Как поясняют в компании, поврежденный участок газопровода удалось локализовать, но выполнение возобновляемых работ и возобновление транспортировки газа невозможно из-за активных боевых действий.

"Альтернативные варианты транспортировки газа в регионы отсутствуют из-за несанкционированного вмешательства в работу ГТС на территории, оккупированной российскими войсками", – добавляют в пресс-службе.