ru ua
Пн, 23 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

После ракетного удара по Десне под обломками обнаружили 87 тел погибших

Новина українською →
Давос, Понедельник 23 мая 2022 13:29
После ракетного удара по Десне под обломками обнаружили 87 тел погибших Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 23 мая, в Десне Черниговской области закончили разбирать обломки после ракетного удара российских оккупантов. На месте трагедии обнаружили тела 87 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на форуме в Давосе.

"Сегодня мы закончили работы в Десне. К сожалению, под обломками нашли 87 жертв. 87 трупов, убитых жизней", - заявил президент.

Напомним, Россия утром 17 мая нанесла ракетный удар по поселку Десна в Черниговской области.

Позже стало известно, что число жертв возросло до 11, еще 14 человек получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
Военное положение в Украине: почему ввели и когда закончится
Военное положение в Украине: почему ввели и когда закончится
DAILY
Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения