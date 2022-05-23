Главный узел в оккупации. Донецкая область может остаться без газа
Из-за постоянных обстрелов в ближайшее время может прекратиться подача газа в населенные пункты Донецкой области. Жителей призывают быть готовыми к этому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.
По его словам, ситуация с поставкой газа очень сложная.
"Основной узел, через который газ раньше шел к нам, расположен в Луганской области. Сейчас этот узел оккупирован россиянами, и подача газа через него прекращена. Резервный узел был поврежден в апреле в результате боевых действий. Предприятие не имеет возможности начать ремонт из-за постоянных обстрелов российской армии", - отметил Кириленко
Он подчеркнул, что каждый новый обстрел приводит к падению давления в сетях, и все это может в ближайшее время привести к полной остановке газоснабжения.
В таком случае каждый потребитель должен:
- перекрыть краны газоснабжения перед каждым прибором;
- ждать от местной администрации информации о возобновлении поставок газа с указанием регламента работ;
- ни в коем случае самостоятельно не вмешиваться в работу газовых сетей.
Напомним, ранее жителей Краматорска по аналогичной причине просили закупиться электроплитками.
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