Главный узел в оккупации. Донецкая область может остаться без газа

Из-за постоянных обстрелов в ближайшее время может прекратиться подача газа в населенные пункты Донецкой области. Жителей призывают быть готовыми к этому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

По его словам, ситуация с поставкой газа очень сложная.

"Основной узел, через который газ раньше шел к нам, расположен в Луганской области. Сейчас этот узел оккупирован россиянами, и подача газа через него прекращена. Резервный узел был поврежден в апреле в результате боевых действий. Предприятие не имеет возможности начать ремонт из-за постоянных обстрелов российской армии", - отметил Кириленко

Он подчеркнул, что каждый новый обстрел приводит к падению давления в сетях, и все это может в ближайшее время привести к полной остановке газоснабжения.

В таком случае каждый потребитель должен: