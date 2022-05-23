Зеленский выступил в Давосе: главные заявления президента (обновлено)
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Выступление главы государства было посвящено ситуации в Украине из-за развязанной Россией войны.
Подробнее об основных заявлениях Зеленского в Давосе - в материале РБК-Украина ниже.
Зеленский выступил в первый день работы форума в Давосе.
Основные заявления:
- Грубая сила не ищет ничего, кроме покорения. И она не обсуждает, а убивает, как это делает РФ в Украине.
- Россия стала государством военных преступлений.
- История помнит многие моменты, когда история менялась кардинально. Исторические повороты бывали заметны и не очень, но на них всегда приходилось реагировать. Сейчас у нас большая коллекция реакций (ООН, ОБСЕ, МАГАТЭ, ВТО), но достаточно ли их? Необходимо изменять подход, создавать новые инструменты.
- Мы остановили российскую армию и постепенно выдавливаем оккупантов с нашей земли, но пришлось ли бы нам это делать, если бы еще в прошлом году нас послушали и ввели санкции против РФ?
- Не ждите роковых выстрелов, защищайте сразу по максимуму свободу. Вот какими должны быть санкции - максимальными. И таких санкций против России до сих пор нет.
- Необходимо создать прецедент полного выхода бизнеса с российского рынка. Ценности должны иметь значение. Мы предлагаем каждой компании, выходящей из РФ, продолжить деятельность в Украине.
- Мы предлагаем миру создать прецедент восстановления страны после войны. Я приглашаю вас принять участие в этом восстановлении.
- У человечества должна быть страховка от голода, и Украина готова предоставить площадку для деятельности такой организации.
- Оружие, финансы, политическая поддержка, санкции против РФ, если бы мы получили их на 100% от нашей потребности, еще и сразу в феврале, то результатом этого были бы десятки тысяч сохраненных жизней. Вот почему Украине нужно оружие, которое мы запрашиваем, а не только то, которое нам предоставляют.
- Чтобы гарантировать мир и спокойствие, мы должны действовать быстро и не бояться создавать новые прецеденты.
- Война может повторяться, уверен в этом. Мы должны сделать так, чтобы люди и бизнес не боялись развиваться в нашей стране. Наша задача сделать самую современную систему ПВО, иметь договор безопасности со странами, которым мы доверяем и чтобы любые шансы агрессора на вторжение на будущее прекращались.
Напомним, стартовавший вчера экономический форум в Давосе впервые за 35 лет пройдет без участия представителей России. Всего в мероприятиях примут участие более 2,5 млн человек, в том числе почти 50 мировых лидеров. Центральная тема - "Переломный момент истории: государственная политика и бизнес-стратегии".