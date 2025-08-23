ua en ru
Зеленський запровадив санкції проти спонсорів війни РФ в Україні

Субота 23 серпня 2025 18:39
Зеленський запровадив санкції проти спонсорів війни РФ в Україні Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, які запроваджують санкції проти іноземних спонсорів війни Росії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави держави у Telegram.

Він поінформував, що першим указом Україна синхронізувала канадські санкції проти фізичних та юридичних осіб, що працюють на російську війну.

"Разом з нашими партнерами готуємо також рішення про синхронізацію українських санкцій у юрисдикціях партнерів. Усі, хто допомагає Росії продовжувати вбивства та будувати воєнну машину для подальшої агресії, повинні відчувати на собі реальний тиск світу", - наголосив президент.

Згідно указу, санкції стосуються громадян Росії, Хорватії, Австрії, США, України, Білорусі та Ірану.

Щодо юридичних осіб, тут компанії з Росії, Швейцарії, ОАЕ, Сінгапуру, Малі, Судану Латвії, Німеччини, Китаю, Білорусі, Кіпру та Центральноафриканської Республіки.

Другим указом Зеленський запровадив санкції проти 28 громадян різних країн, які допомагають росіянам утримувати режим окупації землі та фактично спонсорують Росію.

"По кожному прізвищу таких осіб ведем роботу також із правоохоронними органами країн-партнерів. Усі спільники російських окупантів так чи інакше відповідатимуть за скоєне проти України та українців", - підкреслив глава держави.

Згідно указу, у цьому списку чотири громадянина Ірану, а решта - Росії та України. Зокрема, серед осіб з українськими паспортами:

  • "воєнкори" Олена Бобкова, Ренат Шавло, Олексій Гавриш та Дмитро Макеєв;
  • ексрадниця ватажка "ЛНР" Юлія Величко;
  • "омбудсмен" в окупованій Херсонській області Сергій Георгієв;
  • кримські підприємці Володимир Вилегжанін і Володимир Котеляк;
  • власники казино Pin-Up Ігор та Марина Ільїни.

Водночас портал War Sanctions зазначив, що Олексій Гармаш є безпосереднім учасником інформаційної війни РФ проти України. У червні 2024 року Офіс Генерального прокурора України заочно повідомив йому про підозру у колабораційній діяльності.

Пісня повномасштабного вторгнення РФ, Гармаш розпочав активну співпрацю з пропагандистським ресурсом News Front. У своїх репортажах та постах він систематично дискредитує Сили оборони України, а також поширює дезінформацію про хід бойових дій та просуває наративи Кремля.

"Окрім цього, діяльність Гавриша включає матеріально-технічну підтримку окупаційних військ. Його авторський Telegram-канал є платформою для організації зборів коштів на потреби російської армії. Зокрема, задокументовано проведення ним зборів на придбання автотранспорту для підрозділів ЗС РФ, що діють на Покровському напрямку", - інформує портал.

Інші санкції

Нагадаємо, близько тижня тому президент України ввів санкції проти компаній та організацій, які безпосередньо залучені до розвитку російських безпілотних технологій з використанням штучного інтелекту.

Детальніше з цим списком - можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

