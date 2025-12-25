На шести напрямках фронту зараз тривають бої: зведення Генштабу
Сили оборони України відбили понад 60 атак російських військ по всій лінії фронту 25 грудня. Важливі успіхи на ключових напрямках стримують просування агресора і виснажують його бойовий потенціал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
Станом на 16:00 25 грудня 2025 року на фронті зафіксовано 61 бойове зіткнення. Ворог активний по всій лінії розмежування:
Чернігівська область: артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Клюси, Ясна Поляна.
Сумська область: обстріли Уланове, Рижівка, Малушине, Сімейкине, Біла Береза, Суходіл, Гірки, Іскрисківщина, Бруски, Волфине, Яструбщина.
Північно-Слобожанський і Курський напрямки: один авіаудар, 49 обстрілів по позиціях українських військ, включно з одним із РСЗВ.
Південно-Слобожанський напрямок: п’ять атак у районах Вовчанська та Дворічанського.
Куп’янський напрямок: триває бойове зіткнення поблизу Глушківки.
Лиманський напрямок: українські війська відбили вісім атак у Новоселівці, Ставках, Новосергіївці, Озерному та Зарічному; чотири боєзіткнення тривають.
Слов’янський напрямок: три атаки в районі Сіверська та Серебрянки, одне боєзіткнення триває.
Краматорський напрямок: боєзіткнень не зафіксовано.
Костянтинівський напрямок: десять наступальних дій загарбників, одна атака триває.
Покровський напрямок: 18 спроб ворога просунутися до наших позицій, одне боєзіткнення триває.
Олександрівський напрямок: дев’ять атак по районах Привільне, Рибне, Красногірське, Зелений Гай, Вороне та у бік Іскри.
Гуляйпільський напрямок: відбиті чотири атаки, ще два боєзіткнення тривають; авіаудари по Залізничному, Гуляйполю, Тернуватому та Білогір’ю.
Оріхівський напрямок: атака ворога у бік Павлівки.
Придніпровський напрямок: відбиті дві атаки, авіаудар по Новотягинці.
Українські війська завдають значних втрат противнику та виснажують його ресурси вздовж усієї лінії фронту і в тилу.
Втрати РФ у війні в Україні
Нагадаємо, що на Курському напрямку прикордонники бригади "Сталевий кордон" завдали точних ударів по противнику. Це стримало наступальні дії ворога і зміцнило оборону регіону.
В Харківській області прикордонники 4-го загону розвідувально-ударних БпЛА "Стрікс" зірвали спробу російських окупантів перетнути річку Лозова.
Також авіація Збройних сил України провела серію ударів по позиціях російських операторів безпілотників у Донецькій області, зокрема в районах Сіверська та Покровська.
За даними військових, авіація Повітряних Сил ЗСУ влучила в будівлю біля Сіверська, звідки діяли ворожі оператори БпЛА.
Також ми писали, що станом на 24 грудня втрати РФ з початку повномаштабного вторгнення перевищили 1,2 млн осіб серед особового складу.