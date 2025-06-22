Зеленський ввів нові санкції: у списку утікачі Дмитрук та Онищенко

Президент Володимир Зеленський ввів нові санкції. Обмеження запровадили проти людей і компаній, які ведуть бізнес на окупованих територіях України, зокрема і в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №417, опублікований на сайті Офісу президента.

Як зазначив Зеленський, під санкції потрапили люди, які ведуть бізнес в окупації та сплачують податки ворогу, а також допомагають виправдовувати агресію РФ.

"І це сьогодні тільки початок більшої роботи щодо санкцій проти подібних осіб. Маємо інформацію від спеціальних служб - реагуватимемо принципово. Незабаром будуть наступні санкційні рішення", - написав президент в Telegram.

Під санкції потрапили 13 людей. Серед них - нардеп-утікач Артем Дмитрук, екснардеп Олександр Онищенко, український продюсер та президент кінокомпанії Star Media Владислав Ряшин, тренер з боксу Едуард Мечаков.



Під обмеження потрапили вісім компаній, шість з них зареєстровані на Кіпрі, ще дві - в Росії. Йдеться про: