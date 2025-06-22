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Зеленський ввів нові санкції: у списку утікачі Дмитрук та Онищенко

Київ, Неділя 22 червня 2025 14:49
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Зеленський ввів нові санкції: у списку утікачі Дмитрук та Онищенко Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський ввів нові санкції. Обмеження запровадили проти людей і компаній, які ведуть бізнес на окупованих територіях України, зокрема і в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №417, опублікований на сайті Офісу президента.

Як зазначив Зеленський, під санкції потрапили люди, які ведуть бізнес в окупації та сплачують податки ворогу, а також допомагають виправдовувати агресію РФ.

"І це сьогодні тільки початок більшої роботи щодо санкцій проти подібних осіб. Маємо інформацію від спеціальних служб - реагуватимемо принципово. Незабаром будуть наступні санкційні рішення", - написав президент в Telegram.

Під санкції потрапили 13 людей. Серед них - нардеп-утікач Артем Дмитрук, екснардеп Олександр Онищенко, український продюсер та президент кінокомпанії Star Media Владислав Ряшин, тренер з боксу Едуард Мечаков.

Під обмеження потрапили вісім компаній, шість з них зареєстровані на Кіпрі, ще дві - в Росії. Йдеться про:

  • Arricano Real Estate Ltd;
  • U.A. Terra Property Management Limited;
  • Museo Holdings Limited;
  • Sunloop Co Limited;
  • Praxifin Holdings Limited;
  • Twible Holdings Limited;
  • ТОВ "Зелене місто";
  • ТОВ "Південна галерея".

Санкції проти РФ і зрадників

У листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким запровадив санкції проти зрадників. Під санкції потрапили артисти, які відкрито підтримали агресію Росії: українки Ані Лорак і Таїсія Повалій, а також російські співаки Микола Басков, Філіп Кіркоров та Олександр Малінін - їх позбавили державних нагород.

У рамках санкцій також втратили нагороди зрадники з політичного середовища: Ренат Кузьмін, Віктор Медведчук, Микола Азаров, Віктор Пшонка і Дмитро Табачник.

Раніше Рада національної безпеки і оборони розширила санкційний список, додавши колишніх посадовців‑зрадників: Сергія Арбузова та Андрія Клюєва.

Днями Зеленський підписав новий указ про санкції проти дитячого центру "Артек" у Криму, який перебуває під контролем РФ. Також Україна запровадила санкції проти причетних до виробництва дронів у Росії.

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