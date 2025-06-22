Зеленский ввел новые санкции: в списке беглецы Дмитрук и Онищенко

Президент Владимир Зеленский ввел новые санкции. Ограничения ввели против людей и компаний, которые ведут бизнес на оккупированных территориях Украины, в том числе и в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №417, опубликованный на сайте Офиса президента.

Как отметил Зеленский, под санкции попали люди, которые ведут бизнес в оккупации и платят налоги врагу, а также помогают оправдывать агрессию РФ.

"И это сегодня только начало большей работы по санкциям против подобных лиц. Есть информация от специальных служб - будем реагировать принципиально. Вскоре будут следующие санкционные решения", - написал президент в Telegram.

Под санкции попали 13 человек. Среди них - беглый нардеп Артем Дмитрук, экс-нардеп Александр Онищенко, украинский продюсер и президент кинокомпании Star Media Владислав Ряшин, тренер по боксу Эдуард Мечаков.



Под ограничения попали восемь компаний, шесть из них зарегистрированы на Кипре, еще две - в России. Речь идет о: