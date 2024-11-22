Зеленський позбавив держнагород 34 зрадників України: у списку Медведчук, Азаров, Повалій

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про позбавлення державних нагород осіб, які вчинили зраду чи діють в інтересах держави-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

До списку увійшло 34 особи, серед яких колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, артисти, а також російські політичні, релігійні та культурні діячі. Усіх їх безстроково позбавлено державних нагород України. До десяти осіб застосовано максимальний набір санкцій, що включає не лише позбавлення нагород, а й блокування активів, анулювання ліцензій і дозволів, а також повне припинення торговельних операцій. Серед них семеро потрапили під санкції вперше. Зокрема: Олександр Єфремов, колишній перший заступник лідера "Партії регіонів", позбавлений орденів "За заслуги" I-III ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Ренат Кузьмін, ексзаступник генпрокурора України, позбавлений орденів "За заслуги" II-III ступенів і звання "Заслужений юрист України".

Віктор Медведчук, колишній народний депутат, втратив ордени "За заслуги" I-III ступенів, князя Ярослава Мудрого V ступеня та звання "Заслужений юрист України".

Дмитро Табачник, ексміністр освіти і науки, позбавлений орденів князя Ярослава Мудрого IV-V ступенів і звання "Заслужений діяч науки і техніки".

Микола Азаров, колишній прем’єр-міністр, втратив ордени "За заслуги" I-III ступенів, князя Ярослава Мудрого V ступеня і звання "Заслужений економіст України".

Віктор Пшонка, ексгенпрокурор, позбавлений ордена "За заслуги" III ступеня.

Андрій Деркач, колишній народний депутат, втратив орден "За заслуги" III ступеня.

Патріарх Кирило, предстоятель Російської православної церкви, позбавлений ордена князя Ярослава Мудрого I ступеня. Артисти також втратили почесні звання: Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін і композитор Ігор Крутой позбавлені звання "Народний артист України".

Ані Лорак і Таїсія Повалій позбавлені як звання "Народний артист України", так і "Заслужений артист України".