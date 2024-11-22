Зеленський позбавив держнагород 34 зрадників України: у списку Медведчук, Азаров, Повалій
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про позбавлення державних нагород осіб, які вчинили зраду чи діють в інтересах держави-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
До списку увійшло 34 особи, серед яких колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, артисти, а також російські політичні, релігійні та культурні діячі. Усіх їх безстроково позбавлено державних нагород України.
До десяти осіб застосовано максимальний набір санкцій, що включає не лише позбавлення нагород, а й блокування активів, анулювання ліцензій і дозволів, а також повне припинення торговельних операцій. Серед них семеро потрапили під санкції вперше.
Зокрема:
- Олександр Єфремов, колишній перший заступник лідера "Партії регіонів", позбавлений орденів "За заслуги" I-III ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня.
- Ренат Кузьмін, ексзаступник генпрокурора України, позбавлений орденів "За заслуги" II-III ступенів і звання "Заслужений юрист України".
- Віктор Медведчук, колишній народний депутат, втратив ордени "За заслуги" I-III ступенів, князя Ярослава Мудрого V ступеня та звання "Заслужений юрист України".
- Дмитро Табачник, ексміністр освіти і науки, позбавлений орденів князя Ярослава Мудрого IV-V ступенів і звання "Заслужений діяч науки і техніки".
- Микола Азаров, колишній прем’єр-міністр, втратив ордени "За заслуги" I-III ступенів, князя Ярослава Мудрого V ступеня і звання "Заслужений економіст України".
- Віктор Пшонка, ексгенпрокурор, позбавлений ордена "За заслуги" III ступеня.
- Андрій Деркач, колишній народний депутат, втратив орден "За заслуги" III ступеня.
- Патріарх Кирило, предстоятель Російської православної церкви, позбавлений ордена князя Ярослава Мудрого I ступеня.
Артисти також втратили почесні звання:
- Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін і композитор Ігор Крутой позбавлені звання "Народний артист України".
- Ані Лорак і Таїсія Повалій позбавлені як звання "Народний артист України", так і "Заслужений артист України".
20 листопада Верховна Рада ухвалила закон про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.
Детальніше про те, хто і чому може залишитись без "Героя України" та навіщо для цього новий закон, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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