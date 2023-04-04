Зеленський ввів Камишіна до складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна до персонального складу РНБО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №194 .

"...увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Камишіна Олександра Миколайовича - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України", - сказано в ньому.

Нагадаємо, що 27 лютого Камишін повідомив про те, що подав у відставку з посади голови правління "Укрзалізниці".

3 березня Зеленський призначив його своїм радником поза штатом, але через три тижні звільнив з посади.

При цьому 12 березня Камишін отримав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

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