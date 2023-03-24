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Зеленський звільнив Камишіна з посади позаштатного радника

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П'ятниця 24 березня 2023 20:08
Зеленський звільнив Камишіна з посади позаштатного радника Фото: Олександр Камишін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 24 березня, президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Камишіна з посади свого позаштатного радника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ, опублікований на сайті Офісу президента.

"Увільнити Камишіна Олександра Миколайовича від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом)", - йдеться у документі.

Нагадаємо, 27 лютого Олександр Камишін повідомив про те, що подав у відставку з посади голови правління "Укрзалізниці".

Примітно, що сам Камишин заявляв про те, що має очолити офіс євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі.

Проте вже 3 березня Зеленський призначив Камишіна своїм радником поза штатом. Таким чином Камишін пробув на цій посаді три тижні.

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Володимир Зеленський Офіс президента
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